உலக செய்திகள்

மலேசியாவில் ஜூன் 1 ஆம் தேதி முதல் முழு ஊரடங்கு + "||" + Malaysia to impose total nationwide lockdown from June 1-14 as Covid-19 cases hit new record

மலேசியாவில் ஜூன் 1 ஆம் தேதி முதல் முழு ஊரடங்கு