மாநில செய்திகள்

கலைஞர் கருணாநிதியின் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு திமுகவினருக்கு முதல்-அமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் வேண்டுகோள் + "||" + On the eve of artist Karunanidhi's birthday First Minister MK Stalin request to the DMK

கலைஞர் கருணாநிதியின் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு திமுகவினருக்கு முதல்-அமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் வேண்டுகோள்