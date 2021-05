மாநில செய்திகள்

கருப்பு பூஞ்சை பாதிப்பால் திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் ஒருவர் உயிரிழப்பு + "||" + One person dies in Dindigul district due to black fungus

கருப்பு பூஞ்சை பாதிப்பால் திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் ஒருவர் உயிரிழப்பு