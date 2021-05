உலக செய்திகள்

கொரோனா தடுப்பூசி செலுத்திக்கொண்ட இங்கிலாந்து இளவரசி + "||" + Kate Middleton, the Duchess of Cambridge, gets first dose of COVID-19 vaccine

கொரோனா தடுப்பூசி செலுத்திக்கொண்ட இங்கிலாந்து இளவரசி