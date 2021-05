மாநில செய்திகள்

மத்திய பாஜக அரசு மாநிலங்களின் நிதிச் சுதந்திரத்தைப் பறிக்க முயற்சி செய்கிறது - கே.எஸ்.அழகிரி கண்டனம் + "||" + I strongly condemn the discrimination of J.K. government. I would like to warn that if this trend continues, the Federation policy itself will be severely affected KS Alagiri

