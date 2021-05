தேசிய செய்திகள்

கேரளாவில் பருவ மழை 2 நாட்கள் தாமதமாக தொடங்க வாய்ப்பு: இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் + "||" + Arrival of #monsoon over Kerala likely to be delayed by 2 days & now expected to make an onset over the state by June 3: IMD

