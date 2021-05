தேசிய செய்திகள்

கொரோனா அச்சம்: ‘வீட்டுக்கு அனுப்பாதீங்க’ உத்தரபிரதேச சிறை கைதிகள் அதிகாரிகளிடம் வேண்டுகோள் + "||" + In Uttar Pradesh, some feel it’s ‘safer and healthier’ in jail

கொரோனா அச்சம்: ‘வீட்டுக்கு அனுப்பாதீங்க’ உத்தரபிரதேச சிறை கைதிகள் அதிகாரிகளிடம் வேண்டுகோள்