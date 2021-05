உலக செய்திகள்

பிரான்ஸ் நாட்டில் கடந்த 24 மணி நேரத்தில் புதிதாக 8,541 பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு + "||" + Covid-19 affects 8,541 new people in France in the last 24 hours

