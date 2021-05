தேசிய செய்திகள்

ஜூன் மாதத்தில் மாநிலங்களுக்கு 12 கோடி தடுப்பூசி கிடைக்கும் - மத்திய அரசு தகவல் + "||" + States will get 12 crore vaccines in June - Federal Information

ஜூன் மாதத்தில் மாநிலங்களுக்கு 12 கோடி தடுப்பூசி கிடைக்கும் - மத்திய அரசு தகவல்