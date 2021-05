தேசிய செய்திகள்

நாடு முழுவதும் 5.22 சதவீதம் திருநங்கைகளே கொரோனா தடுப்பூசி போட்டுள்ளனர் + "||" + Across the country, 5.22 percent of transgender people are vaccinated against corona

நாடு முழுவதும் 5.22 சதவீதம் திருநங்கைகளே கொரோனா தடுப்பூசி போட்டுள்ளனர்