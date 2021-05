மாநில செய்திகள்

புதுச்சேரியில் கொரோனா பாதிப்பு காரணமாக மேலும் ஒரு செவிலியர் உயிரிழப்பு + "||" + Another nurse dies due to corona infection in Pondicherry

புதுச்சேரியில் கொரோனா பாதிப்பு காரணமாக மேலும் ஒரு செவிலியர் உயிரிழப்பு