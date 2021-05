மாநில செய்திகள்

மதுரை ராஜாஜி அரசு மருத்துவமனையில் நீண்ட வரிசையில் காத்திருந்து தடுப்பூசி செலுத்தி கொண்ட பொதுமக்கள் + "||" + The public waiting in long queues at the Madurai Rajaji Government Hospital to be vaccinated

மதுரை ராஜாஜி அரசு மருத்துவமனையில் நீண்ட வரிசையில் காத்திருந்து தடுப்பூசி செலுத்தி கொண்ட பொதுமக்கள்