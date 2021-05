மாநில செய்திகள்

கரூரில் கொரோனா சிறப்பு சிகிச்சை மையம்: காணொலி காட்சி வாயிலாக முதல்-அமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தொடங்கி வைத்தார் + "||" + Corona Special Treatment Center in Karur: Launched by First Minister MK Stalin via video

கரூரில் கொரோனா சிறப்பு சிகிச்சை மையம்: காணொலி காட்சி வாயிலாக முதல்-அமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தொடங்கி வைத்தார்