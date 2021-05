தேசிய செய்திகள்

டெல்லியில் விரைவில் ‘ஸ்புட்னிக் வி’ தடுப்பூசி கிடைக்கும்: முதல்- மந்திரி கெஜ்ரிவால் + "||" + Sputnik V vaccine to be available in Delhi after June 20: CM Kejriwal

டெல்லியில் விரைவில் ‘ஸ்புட்னிக் வி’ தடுப்பூசி கிடைக்கும்: முதல்- மந்திரி கெஜ்ரிவால்