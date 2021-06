தேசிய செய்திகள்

கேரளாவில் மேலும் 12,300 பேருக்கு கொரோனா + "||" + Kerala's TPR drops to 13.77% after recording 12,300 new COVID-19 cases from 89,345 samples

கேரளாவில் மேலும் 12,300 பேருக்கு கொரோனா