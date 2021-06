தேசிய செய்திகள்

தெலுங்கானா, உத்தர பிரதேச மாநிலங்களின் கொரோனா பாதிப்பு விவரம் + "||" + Uttar Pradesh reports 1497 new #COVID19 cases, 5491 recoveries, and 151 deaths in the last 24 hours; active cases at 37,044

