மாநில செய்திகள்

சட்டசபை கூடும்போது ‘நீட்’ தேர்வு குறித்த அறிவிப்பு வரும் - அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி + "||" + The announcement of the 'NEET' selection will come when the assembly convenes - Minister Anbil Mahesh Poyamozhi

சட்டசபை கூடும்போது ‘நீட்’ தேர்வு குறித்த அறிவிப்பு வரும் - அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி