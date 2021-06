உலக செய்திகள்

ஜப்பானில் வரும் 21ந்தேதி முதல் பணியிடங்களில் கொரோனா தடுப்பூசிகள் போட முடிவு + "||" + Japan has decided to put corona vaccines in the workplace from the 21st

