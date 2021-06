தேசிய செய்திகள்

டெல்டா, கப்பா - இந்தியாவில் உருமாறிய கொரோனா வைரஸ் வகைகளுக்கு புதிய பெயர்கள் + "||" + Variant found in India to be called 'Delta' in new WHO system

