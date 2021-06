மாநில செய்திகள்

தடுப்பூசி முகாம்களில் குவிந்த மக்கள்; அனைவரும் ஆர்வமுடன் வந்து தடுப்பூசி போட்டுக்கொண்டனர் + "||" + People concentrated in vaccination camps; Everyone came eagerly and got vaccinated

