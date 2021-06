தேசிய செய்திகள்

கொரோனா தடுப்பூசியின் இரண்டாவது டோஸ் செலுத்திக்கொண்டார் அரியானா முதல்மந்திரி + "||" + Haryana Chief Minister Manohar Lal Khattar took his second dose of the COVID19 vaccine, today.

கொரோனா தடுப்பூசியின் இரண்டாவது டோஸ் செலுத்திக்கொண்டார் அரியானா முதல்மந்திரி