மாநில செய்திகள்

4.2 லட்சம் கோவிஷீல்டு தடுப்பூசி டோஸ்கள் இன்று மாலை சென்னை வருகிறது - தமிழக சுகாதாரத்துறை தகவல் + "||" + 4.2 lakh Govshield vaccine doses are coming to Chennai this evening - Tamil Nadu Health Department information

