தேசிய செய்திகள்

கொரோனா 2வது அலையில் இதுவரை 594 மருத்துவர்கள் உயிரிழப்பு - இந்திய மருத்துவ சங்கம் + "||" + Indian Medical Association (IMA) says 594 doctors died during the second wave of COVID-19

கொரோனா 2வது அலையில் இதுவரை 594 மருத்துவர்கள் உயிரிழப்பு - இந்திய மருத்துவ சங்கம்