தேசிய செய்திகள்

பிரதமர் மோடியிடம் 6 வயது சிறுமி புகார் எதிரொலி ஆன்லைன் வகுப்புகளுக்கு நேரக்கட்டுப்பாடு + "||" + 6-year-old girl’s ‘adorable complaint’ to PM Modi on burden of homework gets internet and J&K L-G’s attention

பிரதமர் மோடியிடம் 6 வயது சிறுமி புகார் எதிரொலி ஆன்லைன் வகுப்புகளுக்கு நேரக்கட்டுப்பாடு