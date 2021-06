மாநில செய்திகள்

தமிழகத்திற்கு போதிய தடுப்பூசிகளை வழங்க வேண்டும் மத்திய சுகாதாரத்துறை மந்திரிக்கு மு.க.ஸ்டாலின் கடிதம் + "||" + Tamil Nadu Chief Minister MK Stalin wrote to Union Health Minister Dr Harsh Vardhan to operationalise an integrated vaccine complex in Chengalpattu established by HLL Biotech Ltd.

