உலக செய்திகள்

சீனாவின் சினோவேக் கொரோனா தடுப்பூசிக்கு உலக சுகாதார அமைப்பு ஒப்புதல் + "||" + WHO approves China's Sinovac vaccine for emergency use

சீனாவின் சினோவேக் கொரோனா தடுப்பூசிக்கு உலக சுகாதார அமைப்பு ஒப்புதல்