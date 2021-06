மாநில செய்திகள்

தமிழகத்திலேயே தடுப்பூசிகள், ஆக்சிஜன் மற்றும் உயிர் காக்கும் மருந்துகளை தயாரிக்க 45 நிறுவனங்கள் விருப்பம் - தமிழக அரசு + "||" + 45 companies want to manufacture vaccines, oxygen and life saving drugs in Tamil Nadu Government of Tamil Nadu

தமிழகத்திலேயே தடுப்பூசிகள், ஆக்சிஜன் மற்றும் உயிர் காக்கும் மருந்துகளை தயாரிக்க 45 நிறுவனங்கள் விருப்பம் - தமிழக அரசு