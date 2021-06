தேசிய செய்திகள்

மராட்டியத்தில் கொரோனா பாதிப்பு நேற்றை விட இன்று சற்று அதிகரிப்பு + "||" + Maharashtra reports 15,169 new cases, 285 deaths and 29,270 recoveries in the last 24 hours; Recovery rate in the state is 94.54%

மராட்டியத்தில் கொரோனா பாதிப்பு நேற்றை விட இன்று சற்று அதிகரிப்பு