தேசிய செய்திகள்

செங்கல்பட்டில் உள்ள தடுப்பூசி மையத்தை தமிழக அரசுக்கு குத்தகைக்கு விடுவது தொடர்பாக சுப்ரீம் கோர்டில் வழக்கு + "||" + A case has been filed in the Supreme Court against the leasing of a vaccination center in Chengalpattu to the Tamil Nadu government

செங்கல்பட்டில் உள்ள தடுப்பூசி மையத்தை தமிழக அரசுக்கு குத்தகைக்கு விடுவது தொடர்பாக சுப்ரீம் கோர்டில் வழக்கு