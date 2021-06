தேசிய செய்திகள்

ஜம்மு காஷ்மீரில் கொரோனா தடுப்பூசி முதல் டோஸ் செலுத்தி கொண்ட 124 வயது மூதாட்டி! + "||" + 124-year-old Rehtee Begum from Shrakwara Block Wagoora in Baramulla gets her first COVID-19 vaccine: Jammu & Kashmir

ஜம்மு காஷ்மீரில் கொரோனா தடுப்பூசி முதல் டோஸ் செலுத்தி கொண்ட 124 வயது மூதாட்டி!