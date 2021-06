தேசிய செய்திகள்

மே மாதத்தில் போடப்பட்ட தடுப்பூசிகள் பற்றி வெளியானது தவறான தகவல் - மத்திய அரசு விளக்கம் + "||" + Misinformation about vaccines given in May - Federal Government Interpretation

மே மாதத்தில் போடப்பட்ட தடுப்பூசிகள் பற்றி வெளியானது தவறான தகவல் - மத்திய அரசு விளக்கம்