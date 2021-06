தேசிய செய்திகள்

மாநிலங்களிடம் 1 கோடியே 64 லட்சத்து 42 ஆயிரம் தடுப்பூசி கையிருப்பு உள்ளதாக மத்திய அரசு தகவல் + "||" + The central government has information that the states have 1 crore 64 lakh 42 thousand vaccine stocks

