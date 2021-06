தேசிய செய்திகள்

இந்தியாவின் ஏற்றுமதி கடந்த மாதம் 67 சதவீதம் அதிகரிப்பு - மத்திய வர்த்தக அமைச்சகம் தகவல் + "||" + India's exports rise 67% in May on low base effect, imports surge by 68.5%

இந்தியாவின் ஏற்றுமதி கடந்த மாதம் 67 சதவீதம் அதிகரிப்பு - மத்திய வர்த்தக அமைச்சகம் தகவல்