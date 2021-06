உலக செய்திகள்

இஸ்ரேலில் எதிர்க்கட்சிகள் ஒன்றிணைந்து புதிய அரசை அமைக்க ஒப்பந்தம்; பதவியை இழக்கும் பிரதமர் பெஞ்சமின் + "||" + Lapid informs Israeli president he can form new government

இஸ்ரேலில் எதிர்க்கட்சிகள் ஒன்றிணைந்து புதிய அரசை அமைக்க ஒப்பந்தம்; பதவியை இழக்கும் பிரதமர் பெஞ்சமின்