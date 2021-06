மாநில செய்திகள்

'தலைநிமிர்ந்து வருகிறேன்' வாழ்த்துகள் ஸ்டாலின் என்று சொல்வீர்களா தலைவரே? முதல்-அமைச்சர் உருக்கம் + "||" + Would you say congratulations Stalin, leader? chief-Minister Melting

'தலைநிமிர்ந்து வருகிறேன்' வாழ்த்துகள் ஸ்டாலின் என்று சொல்வீர்களா தலைவரே? முதல்-அமைச்சர் உருக்கம்