மாநில செய்திகள்

'தேவேந்திரகுல வேளாளர்' பொதுப்பெயரில் சாதி சான்றிதழ் வழங்க தமிழக அரசு உத்தரவு + "||" + In the common name of 'Devendrakula Vellalar' Issue caste certificate Government of Tamil Nadu order

'தேவேந்திரகுல வேளாளர்' பொதுப்பெயரில் சாதி சான்றிதழ் வழங்க தமிழக அரசு உத்தரவு