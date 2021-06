மாநில செய்திகள்

மாவட்ட அளவிலான பாதிப்பு அடிப்படையில் தமிழ்நாட்டில் ஊரடங்கு தளர்வு - நிபுணர் குழு பரிந்துரை + "||" + In terms of impact at the district level Curfew relaxation in Tamil Nadu Recommended by the Expert Panel

மாவட்ட அளவிலான பாதிப்பு அடிப்படையில் தமிழ்நாட்டில் ஊரடங்கு தளர்வு - நிபுணர் குழு பரிந்துரை