தேசிய செய்திகள்

சிபிஎஸ்இ பிளஸ் 2 பொதுத்தேர்வுகள் ரத்து செய்யப்பட்டது மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது - உச்சநீதிமன்ற நீதிபதிகள் + "||" + CBSE Plus 2 public exam Canceled, Glad it was done - Supreme Court Judges

சிபிஎஸ்இ பிளஸ் 2 பொதுத்தேர்வுகள் ரத்து செய்யப்பட்டது மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது - உச்சநீதிமன்ற நீதிபதிகள்