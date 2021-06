தேசிய செய்திகள்

கேரளாவில் தென்மேற்குப் பருவமழை இன்று தொடங்கும் - இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் + "||" + Onset of monsoon in Kerala likely today: IMD forecast

கேரளாவில் தென்மேற்குப் பருவமழை இன்று தொடங்கும் - இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம்