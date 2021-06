மாநில செய்திகள்

மேட்டூர் அணையிலிருந்து ஜூன் 12ஆம் தேதி தண்ணீர் திறக்கப்படும் - முதல்-அமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் அறிவிப்பு + "||" + Water will be released from the Mettur Dam on June 12

