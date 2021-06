தேசிய செய்திகள்

டெல்லியில் கருப்பு பூஞ்சை நோய்க்கு இதுவரை 1044 பேர் பாதிப்பு - டெல்லி சுகாதாரத்துறை மந்திரி தகவல் + "||" + A total of 1,044 black fungus cases in Delhi; 92 people have recovered and 89 deaths so far Delhi Health Minister Satyendar Jain

