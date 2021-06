தேசிய செய்திகள்

டெல்லியில் தொடர்ந்து குறைந்து வரும் கொரோனா பாதிப்பு: புதிதாக 487 பேருக்கு தொற்று உறுதி + "||" + COVID19 | Delhi records 487 fresh cases, 45 deaths and 1,058 recoveries in the last 24 hours; the Positivity rate drops to 0.61%. Active cases at 8,748

டெல்லியில் தொடர்ந்து குறைந்து வரும் கொரோனா பாதிப்பு: புதிதாக 487 பேருக்கு தொற்று உறுதி