தேசிய செய்திகள்

காஷ்மீரில் பெண் பிச்சைக்காரரின் குடிசையில் குப்பை தொட்டியில் கிடந்த ரூ.2.5 லட்சம் பணம் + "||" + 2.5 lakh cash lying in rubbish bin in beggar's hut in Kashmir

காஷ்மீரில் பெண் பிச்சைக்காரரின் குடிசையில் குப்பை தொட்டியில் கிடந்த ரூ.2.5 லட்சம் பணம்