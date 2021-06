மாநில செய்திகள்

திருநங்கைகளுக்கு கொரோனா நிவாரண நிதியுதவியாக ரூ.2000 வழங்கப்படும் - தமிழக அரசு + "||" + Transgender people will be given Rs.2000 as corona relief financial assistance - Government of Tamil Nadu

