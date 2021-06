மாநில செய்திகள்

கருப்பு பூஞ்சை; 30 ஆயிரம் மருந்து குப்பிகளை உடனே வழங்க வேண்டும் - மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சருக்கு முதல்-அமைச்சர் ஸ்டாலின் கடிதம் + "||" + 30,000 vials should be provided immediately to control black fungus - First Minister Stalin's letter to Union Health Minister

கருப்பு பூஞ்சை; 30 ஆயிரம் மருந்து குப்பிகளை உடனே வழங்க வேண்டும் - மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சருக்கு முதல்-அமைச்சர் ஸ்டாலின் கடிதம்