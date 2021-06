மாநில செய்திகள்

அத்தியாவசியப் பொருள்களின் விலை உயர்வு பொதுமக்களை விழிபிதுங்க வைத்துள்ளது - ஓ.பன்னீர் செல்வம் + "||" + Rising prices of essential commodities have caught the eye of the public - O. Panneer Selvam

அத்தியாவசியப் பொருள்களின் விலை உயர்வு பொதுமக்களை விழிபிதுங்க வைத்துள்ளது - ஓ.பன்னீர் செல்வம்