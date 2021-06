தேசிய செய்திகள்

கேரளாவில் ஆதிவாசிகள் தலைவி பா.ஜ.க கூட்டணியில் சேர ரூ.10 லட்சம் ; ஆடியோ வெளியாகி பரபரப்பு + "||" + BJP in another row: K Surendran accused of giving CK Janu Rs 10 lakh to join NDA

கேரளாவில் ஆதிவாசிகள் தலைவி பா.ஜ.க கூட்டணியில் சேர ரூ.10 லட்சம் ; ஆடியோ வெளியாகி பரபரப்பு