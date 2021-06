கிரிக்கெட்

"கோலியை எங்களிடம் கொடுங்கள்" விராட் கோலியும்- வெறித்தனமான பாகிஸ்தான் ரசிகையும் + "||" + Meet Virat Kohli's fangirl Rizla Rehan who once said 'Mujhe Virat de do, please mujhe Virat de do'

"கோலியை எங்களிடம் கொடுங்கள்" விராட் கோலியும்- வெறித்தனமான பாகிஸ்தான் ரசிகையும்