டென்னிஸ்

பிரெஞ்சு ஓபனில் இருந்து வெளியேறிய ஒசாகாவுக்கு பார்முலா ஒன் சாம்பியன் ஆதரவு + "||" + Formula One champion support for Osaka, who exited the French Open

பிரெஞ்சு ஓபனில் இருந்து வெளியேறிய ஒசாகாவுக்கு பார்முலா ஒன் சாம்பியன் ஆதரவு