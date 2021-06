தேசிய செய்திகள்

மராட்டியத்தில் கருப்பு பூஞ்சை நோய்க்கு இதுவரை 476 பேர் உயிரிழப்பு + "||" + So far 476 people have died of black fungus in Marathaland

மராட்டியத்தில் கருப்பு பூஞ்சை நோய்க்கு இதுவரை 476 பேர் உயிரிழப்பு